VIDEO | Flash mob in aeroporto: l'opera lirica tra i passeggeri di Fiumicino

Per la prima volta la musica lirica sbarca in aeroporto, grazie alla partnership tra ADR e Teatro dell’Opera di Roma

L’opera lirica e il belcanto, due peculiarità della tradizione culturale italiana note in tutto il mondo, arrivano stabilmente all’aeroporto Leonardo da Vinci. Grazie a una partnership tra Aeroporti di Roma e Teatro dell’Opera di Roma, nel 2018 i passeggeri in partenza e in arrivo da Fiumicino potranno assistere a una serie di esibizioni di opera lirica in costume direttamente all’interno dei Terminal, prendendo così parte a un esperimento musicale e artistico originale e fortemente innovativo.

L’iniziativa è stata lanciata stamane con un flashmob presso i Terminal 1 e 3 di Fiumicino, dove i talenti di “Fabbrica Yap” del Teatro dell’Opera di Roma, indossando i propri abiti di scena, hanno cantato brani de la “Traviata”, la “Tosca” e l’”Aida”, per un folto pubblico di viaggiatori e turisti italiani e stranieri, rimasti assolutamente stupiti per l’esibizione in una location insolita e originale.

Fortemente interessati, in particolare, passeggeri e turisti internazionali dell’area di imbarco E per i voli Extra Schengen, in prevalenza statunitensi e cinesi, che hanno applaudito a più riprese i due soprani Erika Beretti e Valentina Varriale con il baritono Timofei Baranov, accompagnati al pianoforte dal maestro Edina Bak. Le arie di grandi compositori hanno così risuonato nelle aerostazioni di Fiumicino, facendo vivere ai viaggiatori un’esperienza di ascolto emozionante, come eccezionale souvenir dell’Italia e, in particolare, di Roma.

La partnership tra ADR e il Teatro dell’Opera di Roma arricchisce ulteriormente l’offerta culturale e di intrattenimento del Leonardo da Vinci per i propri passeggeri. Grazie alla collaborazione con le principali istituzioni ed enti culturali romani - tra cui l’Accademia di Santa Cecilia, l’Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium della Conciliazione, il Parco di Ostia Antica - lo scalo della Capitale si è trasformato in una delle principali location dove promuovere, a livello nazionale e internazionale, le attività e le iniziative artistiche in programma in città.

Nei prossimi giorni, in occasione delle festività natalizie, Fiumicino ospiterà ulteriori iniziative di intrattenimento, come i canti gospel in programma il 21 dicembre, per celebrare il Natale insieme ai passeggeri internazionali dello scalo. Anche per questa particolare e innovativa strategia di accoglienza e intrattenimento del passeggero, Fiumicino si è riconfermato al primo posto nel terzo trimestre 2017 nella classifica europea ACI (Airport Council International) per la qualità dei servizi erogati.