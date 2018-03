Fiumicino: lavori su via della Scafa, senso unico alternato

A Fiumicino ci sarà un restringimento della carreggiata su via della Scafa con senso unico alternato regolato da impianto semaforico per circa un chilometro. Lo ha deciso l’Astral attraverso un’ordinanza per procedere ad alcuni sondaggi propedeutici a lavori di manutenzione straordinaria sul ponte sito al chilometro 4. Ancora da decidere il giorno, originariamente previsto il 14 e 15 marzo è stato rinviato a data da destinarsi.