Fiumicino: nuove limitazioni al traffico, via dell'Aeroporto ridotta a una corsia e a 30 Km/h

Ancora limitazioni al traffico nella zona di Fiumicino, pochi chilometri il Ponte della Scafa. Questa volta lo scenario si sposta in via dell'Aeroporto, il viadotto che collega il Comune costiero allo scaldo Leonardo Da Vinci nei due sensi di marcia.

Poche ore fa Astral ha infatti pubblicato l'ordinanza numero 1507 rendendo noto che, "a partire dalle ore 24.00 del 29 settembre e fino alle ore 24.00 del 1 ottobre 2018, verrà istituita riduzione di carreggiata da due corsie ad una corsia di marcia, nel tratto compreso tra il Km 0+200 ed il Km 4+900, con limite di velocità di 30 Km/h e divieto di transito per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate", si legge.

Il tratto in questione è quello che va dalla rampa di via Mongolfier fino all'aeroporto, passando sopra il corridoio C5 e viale del Lago di Traiano. "Prendiamo atto della comunicazione di Astral che prevede il restringimento a una corsia per senso di marcia di quel tratto, per permettere ulteriori sondaggi e verifiche statiche. Si invita la popolazione, se non strettamente necessario, di evitare il passaggio su quel tratto di strada nei giorni indicati", ha commentato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

"Astral, che è titolare della competenza di via dell'Aeroporto, ha il compito di predisporre la segnaletica alternativa. Ovviamente il Comune di Fiumicino riconferma la propria disponibilità a supportare le azioni necessarie ad alleviare i problemi per la cittadinanza", ha concluso Montino.