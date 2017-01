Lavori sul Ponte 2 Giugno, traffico in tilt tra Fiumicino e Ostia. Il Sindaco: "Situazione migliorata"

1 / 4

Traffico in tilt tra Ostia e Fiumicino. Dopo l'inizio dei lavori sul Ponte 2 Giugno, che resterà chiuso fino a fine febbraio, e la conseguente modifica della viabilità di quel tratto del litorale i collegamenti sono impazziti. Ieri, su via dell'Aeroporto a Fiumicino, gli automobilisti diretti verso Ostia sono rimasti bloccati nel traffico per circa due ore.

Il caos maggiore si è verificato ad Ostia in prossimità del Ponte della Scafa. Il comando della Polizia Locale di Fiumicino ha chiesto oggi ai colleghi del Gruppo di Ostia di riaprire al traffico via del Ponte di Tor Boacciana per permettere agli automobilisti provenienti da Fiumicino di defluire più agevolmente e non intasare il tratto che affaccia sull'area archeologica di Ostia Antica.

La strada era stata chiusa in concomitanza con l'avvio dei lavori del Ponte 2 Giugno. Decisione presa a seguito della conferenza dei servizi in cui fu trattata anche la viabilità tra Fiumicino e Ostia. Il X Gruppo Mare sta valutando di riaprire la strada e quali soluzioni attuare per poter vietare l'accesso a via del Ponte di Tor Boacciana per il traffico che proviene dall'Ostiense.

Nel frattempo il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha voluto rassicurare gli automobilisti: "Dopo un pomeriggio difficile, sono migliorati i collegamenti tra Fiumicino ed Ostia. Oggi sono previsti alcuni aggiustamenti sulla viabilità per favorire il deflusso delle auto. Nella giornata odierna - ribadisce - abbiamo chiesto ai responsabili della mobilità di Ostia di riaprire via del ponte di Tor Boacciana impedendo soltanto la svolta a sinistra per chi proviene da Ostia in direzione di Fiumicino".

In questo modo chi viene da Fiumicino potrà girare subito dopo il Ponte della Scafa per Ostia percorrendo tale via. "È un suggerimento che ci auguriamo verrà accolto per evitare ripercussioni anche sul tratto terminale della via Portuense e sulle arterie di accesso a Fiumicino", ha concluso Montino. Nel frattempo, per quanto riguarda i lavori sul Ponte Due Giugno, due grandi gru hanno rimosso completamente la vecchia struttura metallica del ponte ed è stata messa una delle nuove travi.

