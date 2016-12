Maccarese, il sindaco di Fiumicino chiede aiuto a Raggi: "Allarme topi nelle scuole"

Continua l'allarme topi nelle scuole di Maccarese. Dopo la chiusura momentanea dell'istituto San Giorgio del 15 e 16 dicembre scorsi, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha voluto scrivere alla sindaca di Roma Virginia Raggi per chiedere aiuto.

Una lettera scritta dopo la richiesta fatta da parte dei rappresentanti degli studenti dell'istituto superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese che mi segnalano la presenza di topi all'interno della scuola. "Per evitare qualsiasi problema di ordine igienico-sanitario che riguarda studenti, insegnanti e personale non docente le chiedo di intervenire con urgenza per risolvere il problema all’interno del plesso scolastico di vostra competenza", si legge nella lettera di Montino anche in considerazione del fatto che gli interventi di derattizzazione hanno significato e sono efficaci solo se "vengono accompagnati da un continuo e costante monitoraggio dell'evoluzione dell'infestazione in relazione al territorio circostante".

"La presenza di topi accanto alla nostra scuola media appena derattizzata rischia di pregiudicare il nostro intervento di una settimana fa. - continua il Sindaco di Fiumicino - Interventi sporadici e limitati nel tempo e che non tengano conto della dinamica complessa dell'ambiente che circonda l'area da disinfestare, infatti, non possono garantire in alcun modo la completa scomparsa dei topi".

Per questo motivo, anche in considerazione della concomitanza con le festività natalizie durante le quali non viene svolta la normale attività didattica, Montino chiede a Raggi che "vengano posti in atto interventi di disinfestazione e derattizzazione per allontanare la presenza dei roditori all'interno del vostro Istituto superiore".