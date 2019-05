Fiumicino: avvistato uno squalo al largo della costa

Uno squalo è stato avvistato al largo della costa di Fiumicino nella mattinata di sabato 11 maggio. Ad individuarlo alcuni diportisti che hanno segnalato l'accaduto alla Capitaneria di Porto. Dalle foto fornite dagli stessi diportisti agli esperti, sembrerebbe trattarsi di un esemplare di verdesca.

Non è escluso, secondo quanto si apprende, che lo squalo si sia avvicinato alla costa per poi allontanarsi di nuovo visto che non ci sono state altre segnalazioni di avvistamenti durante la giornata.

Non è la prima volta che uno squalo viene avvistato vicino alle coste laziali. Nell'agosto del 2014 ad Ostia venne individuato più volte un esemplare anche avvicinarsi a pochi metri dalla riva.