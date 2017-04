A Fiumicino è già estate: aree sport, bau-beach e spiaggia per nudisti a Focene

A Fiumicino è giù estate. Da domani, sabato 22 aprile e fino al 30 settembre, via libera alle attività balneari sul litorale del Comune. Una serie di iniziativa che riguarderà Isola Sacra Focene, Fregene, Maccarese, Fiumicino e Passoscuro. Cinque mesi regolamentati con norme da osservare e, nello stesso tempo, con tante possibilità di divertimento.

L'ORDINANZA - L’ordinanza, firmata dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino e pubblicata sul sito del Comune stabilisce, tra l’altro, che una spiaggia venga riservata alla pratica del naturismo, cinque aree al kitesurf, surf e a tutti gli altri sport da vela e una spiaggia libera destinata a chi vuole portare il proprio cane a fare una passeggiata sulla sabbia.

Chi pratica il naturismo potrà farlo nel tratto di litorale tra Fiumicino e Focene: circa 600 metri alle spalle della pineta di Focene, compresi tra via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.

BAU BEACH - Per rispondere alla necessità dei cittadini che si recano al mare con i propri cani le attività balneari possono istituire aree attrezzate per accogliere fino a un massimo di 10 animali, mentre i cani al servizio delle forze dell’ordine, adibiti al salvataggio e quelli di ausilio e compagnia per i diversamente abili avranno libero accesso in spiaggia purchè muniti di guinzaglio o museruola. Individuata la spiaggia libera per cani del Comune che avrà un tratto di litorale di circa 300 metri, dalla fine dell’abitato di Passoscuro verso Palidoro.

EVENTI SERALI - Per quanto riguarda gli intrattenimenti musicali, le iniziative serali dovranno terminare entro l'una di notte nei giorni di venerdì e prefestivi ed entro la mezzanotte tutti gli altri giorni e ottenere il preventivo nulla osta dagli uffici comunali, da richiedersi almeno 20 giorni prima della manifestazione. Questo tipo di eventi dovranno avere una capienza massima di 2000 persone e rispettare limiti di emissione sonora stabiliti nell’atto a firma del sindaco. L'ordinanza si applica a tutti coloro che gestiscono qualsiasi tipo di struttura destinata alla balneazione, dagli stabilimenti balneari alle spiagge libere attrezzate, ma anche a chi frequenta le spiagge libere.

SPIAGGIA NUDISTI - "Anche quest’anno, nel Comune di Fiumicino, sarà possibile praticare il naturismo in riva al mare – spiega il sindaco, Esterino Montino – l’ordinanza individua una spiaggia davanti alla pineta di Focene che da anni è già utilizzata dai naturisti e che abbiamo autorizzato e regolamentato. Una scelta di rispetto per la sensibilità di tutti, anche di chi sceglie di vivere serenamente la propria nudità in spiaggia".

"Nell’ordinanza ho riservato cinque tratti di arenile agli amanti del surf e kitesurf e una spiaggia libera per cani, un segno di civiltà e amore per i nostri amici animali. Il nostro mare e la nostra costa sono una grande risorsa e abbiamo il litorale più esteso del Lazio: 24 chilometri tra i più belli e, almeno in parte, ancora poco conosciuti. Da questo sabato apriamo le spiagge a tutti i cittadini che mi auguro apprezzino al meglio – conclude Montino - le nostre risorse ambientali e turistiche".