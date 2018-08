Fiumicino: record alla Spaghettongola, serviti quindicimila piatti in 9 giorni

E record fu. Per il decimo anno consecutivo Spaghettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino di Fiumicino, si supera. Quattromila pasti in più rispetto a 12 mesi fa. Quindicimila in tutto in nove giorni. Cinquanta quintali di cozze e vongole terminati. Trentacinque mila persone totali.

“Siamo stanchi ma soddisfattissimi - dice Stefano Conforzi, presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte organizzatrice dell’evento -. Abbiamo ricevuto tantissimo affetto. Da ormai dieci anni siamo un punto di riferimento per tantissimi romani e residenti del Lazio che vengono a trovarci per assaggiare uno dei piatti tipici della nostra cucina e la regina della festa, la vongola lupino. Abbiamo avuto sempre prodotti freschissimi, pescati quotidianamente dalla nostra flotta peschereccia. L’obiettivo della festa è valorizzare il pescato locale, la nostra cucina, i prodotti per i quali Fiumicino è famosa ovunque e con il ricavato fare beneficenza. Presto sveleremo anche cosa faremo dei fondi”.

Spaghetti alle vongole, soute di cozze e vongole, insalata di mare, fritto. Ecco alcuni dei piatti andati a ruba. Tanti anche gli eventi musicali tra i quali ha spiccato la presenza di Fiordaliso. “Siamo già all’opera per l’edizione numero undici con tantissime novità” conclude il presidente dell’associazione Stefano Conforzi.