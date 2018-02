Allerta Maltempo: scuole chiuse a Fiumicino. Il Sindaco: "Limitate gli spostamenti"

Fiumicino come Roma: anche nel comune del litorale lunedì 26 febbraio le scuole resteranno chiuse. Lo ha resto noto il sindaco Esterino Montino: "Visti gli ultimi aggiornamenti meteo della Protezione Civile, acquisiti i pareri del gestore aeroportuale e della Capitaneria di Porto e fatta una valutazione attenta del fenomeno, in via precauzionale al fine di evitare disagi alla circolazione e tutelare l'incolumità dei nostri studenti, ho deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio attraverso un'ordinanza sindacale".

Una decisione presa anche a seguito delle valutazioni fatte dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile , riunitosi presso la sede della Polizia Locale con il compito di "garantire i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione".

Alcune volanti della Polizia Locale e quattro pick-up della Protezione civile dalla tarda serata odierna pattuglieranno fino a cessata emergenza il territorio e i volontari della protezione civile in servizio si occuperanno di spargere preventivamente su alcuni tratti stradali sale antighiaccio con mezzi e attrezzature adibite.

"Invito i cittadini del nostro Comune a limitare gli spostamenti da questa sera e nella giornata di domani fino al termine dell'emergenza maltempo,soprattutto per il concreto pericolo della formazione di ghiaccio sulla superficie stradale. Ricordo che per segnalare situazioni di emergenza causate dal maltempo è possibile contattare H24 la Protezione Civile di Fiumicino al numero 066521700, oppure – conclude il sindaco Montino - il Comando di Polizia locale allo 0665210790".