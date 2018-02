Neve: a Fiumicino solo alcune scuole, anche i richiedenti asilo puliscono le strade

A Roma domani 27 febbraio le scuole resteranno chiuse, a Fiumicno no. Le lezioni infatti saranno nuovamente regolari per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: "Ho chiesto venisse anticipata alla giornata odierna l’accensione dei termosifoni in tutti gli istituti scolastici affinché i nostri studenti, domani mattina, trovino aule confortevoli e riscaldate. Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo in tutte le nostre località. Nel frattempo continua il lavoro dei mezzi spargisale con particolare attenzione alle principali arterie stradali comunali, alle vie adiacenti le scuole, ai punti di primo soccorso sanitario e agli uffici pubblici del territorio".

A seguito di ulteriori approfondimenti, "vista la persistenza in quelle zone di cumuli di neve abbastanza significativi a ridosso delle carreggiate stradali", saranno però chiuse la scuola materna di Sant’Isidoro a Tragliata, il plesso scolastico di Testa di Lepre in Largo Formichi e la scuola di via delle Pertucce a Tragliatella. Tutti i restanti plessi scolastici del Comune di Fiumicino resteranno aperti.

Personale incaricato dai Lavori Pubblici sta rendendo nuovamente agibili i marciapiedi ingombri dalla neve e i tratti antistanti gli edifici scolastici. Anche i migranti richiedenti asilo di via Bombonati stanno prestando la loro opera volontaria al servizio della Città pulendo l’area del parcheggio della scuola materna di via Coni Zugna a Isola Sacra.

"Invito i cittadini e in particolare le accompagnatrici del trasporto scolastico, i genitori che portano i nostri studenti a scuola, a prestare particolare prudenza visto che, comunque, le temperature rimarranno basse soprattutto durante la notte e – conclude il sindaco Montino - nelle prime ore della mattina di domani".