Fiumicino, scritte inneggianti al fascismo sul muro di una scuola

Scritte fasciste sul muro della scuola materna ed elementare di via Coni Zugna a Fiumicino. La scritta "Viva il fascismo" è stata vista questa mattina e rimossa dal personale dell'Ufficio Ambiente del Comune che, in collaborazione con quello dell'Ati, ha pulito in tempi rapidi i segni. "Sono scritte volgari del rigurgito neofascista su un'istituzione destinata all'educazione e all' istruzione dei nostri studenti", ha commentato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.