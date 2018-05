"L'amatriciana sta ad Amatrice, come la tellina sta a Passoscuro". Torna la sagra dal 25 al 27 maggio

Inizia domani la 42esima edizione della sagra della tellina di Passoscuro. Dal 25 al 27 maggio tre giorni dedicati a uno dei piatti storici del nostro litorale cucinato secondo la tradizione locale: aglio, olio, prezzemolo, peperoncino e spaghetti guarniti dai molluschi bivalve che hanno reso celebre la nostra località presa d’assalto da migliaia di appassionati della buona cucina.

"Stiamo rilasciando il marchio De.Co. a questo straordinario prodotto locale – afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - la denominazione comunale che identifica i prodotti agroalimentari, ittici ed artigianali del Comune di Fiumicino. Un certificato diqualità, peculiarità e appartenenza alle tradizioni e alla cultura del territorio. L'amatriciana sta ad Amatrice così come la tellina a Passoscuro e ad altre località del territorio. Sul nostro litorale la raccolta delle telline è un’attività che si svolge da sempre e la ricetta della preparazione del piatto si tramanda di generazione in generazione".

"Ringrazio la Pro Loco di Passoscuro che, anche quest’anno, ha organizzato con grande impegno un appuntamento molto amato da cittadini e turisti. Mostre d’arte, premiazioni, poesia, spettacoli musicali, cabaret, balli ed eventi dedicati a bambini e adulti – conclude il sindaco di Fiumicino e candidato al rinnovo della carica alle elezioni del 10 giugno - faranno da cornice all’evento gastronomico nelle piazze principali di Passoscuro".

Il programma

25 MAGGIO

ore 17:00 Piazza Salvo D’Acquisto – “Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli

ore 17:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, würstel,cartoccio fritti di mare, patatine fritte… Esibizione di esercizi di tecniche e allenamento di basket per ragazzi dai 5 ai 16 anni a cura della Polisportiva Litorale Fiumicino

ore 18:00 1^ Rassegna voci emergenti “Note sul mare” a cura della Proloco Passoscuro: 10 giovani cantanti selezionati si esibiranno sul palco della Sagra: non sarà una gara, bensì un omaggio alla musica e ai suoi talenti.

ore 18:00 Apertura esposizione artistica Intervento del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino

Ore 18:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto” – Apertura Stand Artigianali.

ore 21:30 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” – “Frati Battisti” – Tributo a Lucio Battisti Una Band composta da sei musicisti eccezionali ci racconterà la storia del “genio” della musica leggera italiana.

ore 21:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto” – Maurizio Fortini presenta: One Man sciò… e che cce vò!! – Spettacolo interamente dedicato alla Romanità in tutte le sue sfaccettature: l’ironica, l’irridente, la scanzonata, la romantica, tra musica e intrattenimento.

26 MAGGIO

ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” – Apertura Stand Artigianali

ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…

ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto – “Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli

ore 17:00 Baia Verde – 1° Torneo di calcetto femminile coreografico con Mascotte e “Mariti Pon Pon” – “Greenbay” – Info: Simone 3397463156

ore 17:30 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza”

Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…

ore 18:00 Apertura esposizione artistica

ore 18:30 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” –

Esibizione del gruppo Zumba e dei piccoli ballerini della Polisportiva di Passoscuro..

ore 18:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto” – Apertura Stand Artigianali.

ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza”

intervento del Vice Sindaco del Comune di Fiumicino Anna Maria Anselmi

“Vecchi Suoni” – Rap alla vecchia maniera.

ore 21:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto”

“Ottava Nota” – il ballo per tutti!!

ore 21:30 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza”

Saturday Night Fever – La piazza si trasforma in una discoteca sotto le stelle ballando dagli anni ‘70 a oggi!

Studio ‘54 – Un live show dagli anni ’70 agli anni ’90 a tutta Dance

ore 23:00 DJ SET by James Da Cruz feat. Stefano Sabatini-

Il piccolo genio torna a casa dopo avere fatto ballare le platee più importanti d’Italia: dall’Arena di Verona all’Auditorium di Roma, spalleggiato dall’eclettica voce di Stefano sabatini from Supalova …‘til late…

27 MAGGIO

ore 08:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” –

Raduno 1^ edizione “Pedalata della Tellina”: Cicloraduno amatoriale per una pedalata immersi nella natura alla riscoperta del territorio.

ore 09:00 Partenza 1^ edizione “Pedalata della Tellina.

ore 09:00 L’Apettinata per Casa Ronald: una splendida barberia vintage a bordo di un’Ape Piaggio, Marco Sardellitti sarà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno usufruire di un bel taglio di capelli, una sistemata alla barba, una livellata alle basette… il tutto ad offerta libera!!

Il ricavato sara devoluto per sostenere l’Associazione Casa Ronald di Palidoro!

ore 10:00 Apertura Stand artigianali

ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…

ore 16:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto” – Spettacolo di Animazione per i più piccoli a cura dello Zoo Group

ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto – “Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli

ore 17:45 Campo sportivo “Salvo D’Acquisto” –

Finalissima torneo di calcio categoria “Pulcini”

ore 18:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” – Apertura esposizione artistica

ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” –

Intervento del Presidente del Consiglio del Comune di

Fiumicino Michela Califano

Presentazione Staff

Premiazione torneo di calcio categoria “Pulcini”

Premiazione torneo “Greenbay”

ore 18:30 Piazza Villacidro – “Il Salotto” – Apertura Stand Artigianali

ore 21:30 Balli di Gruppo a cura dello Zoo Group

ore 21:00 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” –

ICARO parte prima – Renato Zero Tribute –

la magia e le atmosfere delle melodie di Renato Zero, proposte con maestria, rispetto e profonda passione da ICARO, senza eccedere in bizzarrie o stranezze, ma presentando al pubblico un personaggio sempre elegante e perfezionato.

ore 21,45 Cabaret – I sequestrattori –

Coppia sul palco e nella vita che mette a nudo in maniera dissacrante ed elegante le dinamiche di una coppia divisa e unita dall’eterna rivalità tra Roma e Milano

ore 22,45 ICARO parte seconda – renato Zero Tribute

ore 23:30 Spettacolo Pirotecnico – Piazza Domenica Santarelli e Spiaggia

ore 23:45 saluti, ringraziamenti

per tutta la manifestazione:

Presentano: Simone Conte e Federico Ghilardi – Dalle ore 16:00 su tutto il percorso Artisti itineranti e Musicisti Buskers allieteranno GLI AVVENTORI

NB. Il programma potrebbe subire variazioni di orario indipendenti dall’organizzazione