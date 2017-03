Fiumicino, "cercasi progettista per auditorium del mare": ecco il bando europeo

Il comune di Fiumicino ricerca di professionisti del settore (architetti e/o ingegneri) per la realizzazione del nuovo auditorium del mare. L'annuncio è stato dato proprio dall'amministrazione Montino che comunica la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del bando europeo per chi si occuperà di riqualificare i 20mila metri quadrati della ex centrale dell'Enel. Il vincitore dell'avviso pubblico redigerà il progetto preliminare, quello definitivo e anche quello esecutivo per realizzare.

"Dopo l’acquisizione, avvenuta nei mesi scorsi, e dopo il finanziamento grazie alla vittoria del bando Periferie per la sua ristrutturazione, diamo il via alla procedura per la progettazione", annuncia l’assessore alle Politiche del Territorio, Ezio Di Genesio Pagliuca. "Con la pubblicazione del bando – prosegue l’assessore – si compie un importantissimo passo avanti verso la realizzazione di un’opera strategica per la nostra città".

L'ex Centrale Enel, edificio storico per il Comune di Fiumicino, che si affaccia su via del Faro, praticamente in pieno centro, diventerà un polo culturale fondamentale che ospiterà manifestazioni ed eventi di alto livello. "Proprio per garantire la migliore qualità del lavoro e standard elevati nella progettazione, abbiamo voluto una gara internazionale aperta a tutti, nella speranza che partecipino le eccellenze del settore. Ricordiamo che, a pena di esclusione, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 5 aprile 2017. - dice Di Genesio Pagliuca - Lo step successivo sarà la firma della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che avverrà nel mese di giugno e, quindi, la redazione del progetto esecutivo. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, passo passo, per andare avanti verso la realizzazione del nuovo Auditorium del Mare".