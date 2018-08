Ponte della Scafa chiuso: Ostia e Fiumicino divise. "Come faccio ad andare al lavoro?"

Il Ponte della Scafa è chiuso dalle 19 di lunedì 20 agosto e così, Ostia e Fiumicino sono divise. L'unico collegamento tra il mare di Roma e il comune vicino è stato infatti interrotto per decisione di Astral che, in queste ore, eseguirà verifiche tecniche per determinare la sicurezza di quel tratto di strada. In tanti si sono avvicinati ai nastri gialli della Polizia Locale sia del X Gruppo Mare, lato Ostia, sia dal lato di Fiumicino dove a piantonare l'area ci sono i vigili locali.

La domanda più frequente è: "Come faccio ad andare al lavoro?". Gli agenti, quasi rassegnati, ripetono come un mantra: "Fiumicino è raggiungibile da Roma percorrendo la via Portuense o l'Autostrada Roma - Aeroporto di Fiumicino. Chi, provenendo da Roma, si deve recare nella zona nord del Comune di Fiumicino può percorrere la Via Aurelia. Sospese invece le linee Cotral Ostia-Fiumicino, con le corse che "saranno garantite con deviazioni via GRA e Autostrada Roma – Fiumicino. Chi viene da Ostia, invece, deve fare la via del Mare o l'Ostiense, per poi raggiungere il Raccordo e Fiumicino".

Un problema non da poco se si considera che tanti lavoratori dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci vivono tra Ostia Antica, Ostia, Dragona e Acilia. Rabbia anche per gli imprenditori del Cantiere Nautico che si sento letteralmente isolati, sia sul lato di via Monte Cadria all'Isola Sacra che sul lato di via Tancredi Chiaraluce ad Ostia.

"Ci hanno comunicato la chiusura solamente ieri sera dopo le 21", dicono a RomaToday i lavoratori: "Siamo in stretto contatto con la Polizia Locale e abbiamo richiesto una svolta. Ci hanno consentito l'accesso solo per chi viene da Ostia facendo una piccola inversione, accedendo così al cantiere navale e al ristorante all'interno. Stiamo preparando dei cartelli per indicare vie alternative. Va bene la sicurezza ma nessuno ci ha avvisato. Per noi, così come per tanti lavoratori, la chiusura del Ponte della Scafa senza strade alternative è un grosso danno", sottolineano.

Già perché al momento non ci sono indicazioni stradali che segnalano lo stop. Solamente arrivati davanti alla postazione dei vigili ci si accorge dei divieti, per buona pace dei turisti. "Vengo da Milano, come faccio a raggiungere l'aeroporto". Dopo avergli spiegato la lunga strada alternativa il conducente ingrana la marcia e accelera: "Partendo da Ostia rischiava di perdere il volo".

Proteste anche tra gli operatori dell'Asl Roma3. Il sindacato Cobas ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Asl Rm/3 in cui si "chiede di valutare e considerare, compatibilmente con le esigenze legate alle attività dei vari Servizi, ogni possibile strumento, anche attraverso forme di flessibilità degli orari di lavoro, per cercare di venire incontro alle esigenze e ai bisogni di tutte e tutti coloro che si troveranno, in seguito a tale decisione, a dover affrontare enormi difficoltà nella gestione dei propri tempi di vita e di lavoro".