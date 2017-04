Fiumicino, il Comune festeggia 25 anni e inaugura il nuovo sito

Il comune di Fiumicino festeggia i 25 anni di età e lo fa regalandosi un nuovo sito istituzionale. Il nuovo portale è più chiaro, inclusivo e getta lo sguardo verso social e nuovi media. "Si tratta – spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – di una grande novità, non solo per la nostra Amministrazione, ma per tutti quanti i cittadini che avranno a portata di mano un servizio utile e con informazioni più accessibili e immediate. L'impostazione del sito è moderna, come si può ben vedere, ed è stata messa in piedi seguendo le direttive dell' Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)".

E se da una parte c'è una veste grafica completamente nuova, dall'altra l’intera struttura è stata completamente reimpostata. In home page la suddivisione in Amministrazione, Aree tematiche, Vivere Fiumicino, da cui poi il cittadino può accedere a tutte le informazioni utili e turistiche, all’organizzazione del Comune, agli orari degli uffici. Il tutto, con tag e rinvii ad altre pagine, all’interno dello stesso sito, che permettono di trovare agevolmente tutto ciò che occorre. Resta invariato l’indirizzo: www.comune.fiumicino.rm.gov. it .

"Questa nuova veste grafica è più accessibile a tutti – dichiara il sindaco – e sicuramente facilita la vita a chi accede attraverso smartphone e tablet. Serviva un cambiamento rispetto al precedente sito e l’occasione migliore è stato farlo in occasione del 25mo anniversario della nascita del nostro Comune".

"Finalmente ci allineiamo, anche sulle infrastrutture immateriali, ai Comuni più virtuosi facendo un significativo scatto in avanti su accessibilità, semplificazione, fruizione dei contenuti e reperibilità di delibere, determine, bandi di gara ed atti comunali. Un ulteriore restyling, che conferma le buone pratiche di un’informazione diretta al cittadino, che questa Amministrazione vuole continuare a dare anche attraverso questo nuovo portale web, più efficiente e all’insegna della più assoluta trasparenza", conclude il sindaco di Fiumicino.