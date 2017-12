Focene, ecco la nuova scuola media: ospiterà 150 ragazzi

Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola media in via delle Carenarie a Focene, che ospiterà 150 bambini. Con 6 aule, 3 laboratori, una sala informatica, un'aula magna che funge anche da teatro, una sala per i professori, un nuovo giardino, l’edificio scolastico è all’avanguardia anche dal punto di vista del risparmio energetico e sotto il profilo antisismico.

Durante la cerimonia di inaugurazione, a cui erano presenti, tra gli altri il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio, i consiglieri comunali Emilio Patriarca, Antonio Bonanni, Massimiliano Chiodi, la dirigente scolastica dell’I.C. C.Colombo Maria Pia Sorce, S.E. Mons. Gino Reali, Vescovo di Porto-Santa Rufina, gli studenti hanno intrattenuto gli ospiti con letture, poesie ed esibizioni musicali.

"Non poteva esserci regalo natalizio migliore per i ragazzi di Focene – ha dichiarato il sindaco Montino – che inaugurare per loro la nuova scuola media realizzata proprio accanto alla vecchia scuola. Da oggi sono ospitati in un edificio bellissimo, accogliente, moderno e spazioso: le aule sono grandi e luminose, dotate di vetri oscuranti e antisfondamento, e gli spazi comuni molto utili per le attività più disparate. Siamo molto soddisfatti, anche perché, con la crescita esponenziale della popolazione, la necessità di nuove aule per i ragazzi si fa ogni giorno più indispensabile: quella di Focene è una risposta concreta a questa esigenza".

"I lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico – ha spiegato l'assessore Caroccia – sono costati circa 1 milione e 700 mila euro. L'edificio è sicuro e dotato dei migliori confort per i nostri ragazzi, gli interni sono vivacizzati da un bell’arancio vivo mentre l’esterno ha una bella tonalità celeste, che ricorda il mare. Ci siamo impegnati per rispondere alle esigenze dei cittadini di Focene, senza mai trascurare quelle dei ragazzi che usufruiscono di questi spazi tutti i giorni".

"Con oltre 11 mila studenti, divisi su 49 plessi di ogni ordine e grado – ha aggiunto l'assessore Calicchio – dare una risposta concreta ai nostri alunni attraverso aule, spazi comuni, laboratori, arredi scolastici migliora la qualità della loro vita e rappresenta una precisa volontà di questa Amministrazione che è impegnata a investire sul proprio futuro".