Fiumicino: visite al Porto di Traiano per studenti e passeggeri dell'aeroporto

Il Porto di Traiano apre le sue porte a studenti, visitatori e turisti in transito per l'aeroporto di Fiumicino, grazie al progetto 'Navigare il Territorio' che si estende anche alle scuole di Ostia.

Dalla fine di aprile, tutti i fine settimana, a partire dal giovedì alla domenica e fino al 26 novembre, è possibile visitare l'unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, quest'anno è stata ulteriormente potenziata e ampliata, grazie alla collaborazione tra tutti i partner che sono Fondazione Benetton Studi Ricerche, AdR Aeroporti di Roma e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area archeologica di Roma, in collaborazione con la Città di Fiumicino e la Rete scolastica 'Progetto Tirreno – Eco-Schools' di Fiumicino.

In programma tante iniziative: dai laboratori creativi ai corsi in lingua inglese, dalle lezioni di yoga alle competizioni a squadra, dove liberare la creatività. Poi le oltre 200 visite guidate del sito, organizzate anche in questa edizione in italiano e in inglese. Per i passeggeri del Leonardo da Vinci sarà operativa al Terminal 3, livello Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il Parco archeologico.

"Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa – ha dichiarato l'AD di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis – Il sito ci consente di offrire ai nostri passeggeri un’immersione in un antico porto romano, un‘esperienza unica che nessun'altro aeroporto al mondo può vantare. Anche per questo tipo di iniziative, i viaggiatori ci hanno votato come lo scalo più apprezzato in tutta Europa".

"I Porti Imperiali di Claudio e Traiano – ha affermato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – rappresentano un patrimonio archeologico unico al mondo. È nostra intenzione proseguire nel cammino intrapreso, incentivando azioni di valorizzazione e promozione del sito ogni volta che si presenterà l’occasione, nonché a sostenere tutte quelle iniziative che, organizzate all’interno, contribuiscono a diffondere la conoscenza di tale sito archeologico in Italia e all'estero".