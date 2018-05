Guerra agli 'zozzoni': 13 multati, in arrivo sanzione di 600 euro

Altre multe in arrivo per chi deturpa e inquina il territorio del Comune di Fiumicino scaricando rifiuti. Quattro incivili trasgressori che avevano abbandonato sacchi indifferenziati a Focene sono stati individuati con un’operazione congiunta Ufficio Ambiente del Comune di Fiumicino e Corpo della Polizia Locale.

Per loro scatteranno anche controlli sulla posizione Tari. Stessi accertamenti nei giorni scorsi e contravvenzione di 600 euro per altre nove persone: cinque a Fregene e quattro a Torrimpietra per aver lasciato la loro immondizia in via Cesenatico, nei pressi del centro di raccolta, e in via della Torre di Pagliaccetto.