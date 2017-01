Fiumicino piange Gino Percoco, ex assessore e consigliere comunale

Fiumicino piange Gino Percoco, ex consigliere comunale e poi assessore all'ambiente morto all'età di 76 anni. Percoco era stato in carica durante il governo comunale dell'allora sindaco Mario Canapini. Faceva parte del Pdl.

A ricordarlo ci ha pensato Esterino Montino, primo cittadino del comune del litorale: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’ex assessore e consigliere comunale Gino Percoco. Verrà ricordato sul territorio per la sua intensa attività politica e per la vicinanza che ha sempre dimostrato ai cittadini del Comune di Fiumicino. Desidero esprimere ai suoi familiari, agli amici e ai colleghi le condoglianze mie e dell’Amministrazione che rappresento".