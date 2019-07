Minaccia la moglie durante una lite, in casa cocaina ed un fucile a pompa

Ha minacciato la moglie durante una lite familiare. Quando gli agenti del Commissariato Fiumicino sono intervenuti nell’abitazione, l’uomo, identificato per un uomo romano di 53 anni, è stato trovato in possesso di 4 coltelli, un fucile a pompa, una doppietta e alcuni grammi di cocaina. E' accaduto intorno alle 20:00 di lunedì 15 luglio in un'abitazione del Comune aeroportuale.

Arrestato, dovrà rispondere di minacce aggravate, detenzione abusiva di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.