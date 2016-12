Fiumicino, 400mila euro per i lavori sulle strade di Maccarese e Isola Sacra

Sono iniziati ieri, e proseguiranno nei prossimi giorni, gli interventi su alcune strade principali del nostro territorio, che presentano dei tratti in condizioni non proprio ottimali. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

Si è partiti con i lavori che stanno interessando circa un chilometro di via Coni Zugna, per passare poi a Maccarese in via Castel San Giorgio, quindi via della Corona Australe, il cavalcavia di Maccarese, via del Fontanile di Mezzaluna, via Portuense nel tratto tra via Coccia di Morto e la sede comunale. La spesa totale degli interventi è di circa 400mila euro.