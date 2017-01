Fiumicino, al via i lavori di ristrutturazione al nido di Parco leonardo

1 / 4

Sono partiti oggi i lavori di ristrutturazione del giardino dell’asilo nido comunale 'Il delfino curioso' e della scuola materna statale di via del Perugino a Parco leonardo a Fiumicino.

"Era da tempo, anche su giusta segnalazione dei genitori, che avevamo pensato a una completa ristrutturazione del giardino, che è stato consegnato al Comune dal privato, per convenzione, quasi 10 anni fa e che presentava criticità importanti: avvallamenti, buche, staccionate rotte, tubazioni a vista", fa sapere l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

"Oggi interveniamo per renderlo fruibile, più sicuro e più accogliente per i piccoli che lo frequentano, anche intervenendo su siepi e piantumazioni. Ringrazio per questo gli Uffici e la Ditta che sta realizzando i lavori. Nel frattempo abbiamo provveduto anche alla disinfezione dei locali interni delle scuole materne e dei nidi comunali, in vista della riapertura del 9 gennaio", conclude Calicchio.

