Fiumicino, aperte le iscrizioni per gli asili nido

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 31 marzo per le iscrizioni agli asili nido del Comune di Fiumicino per l’anno educativo 2017-2018. Potranno presentare la domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune o almeno uno dei genitori che svolge attività lavorativa sul nostro territorio e le gestanti al settimo mese di gravidanza, ovvero alla ventottesima settimana compiuta al 31 marzo 2017 che abbiano uno dei due requisiti precedentemente illustrati. I posti a disposizione sono 212.



Il reparto di appartenenza farà riferimento alla seguente distinzione di età:

“LATTANTI” i bambini nati dal 1° ottobre 2016 in poi; “SEMIDIVEZZI” i bambini nati dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016; “DIVEZZI” i bambini nati nell’anno 2015. La domanda d’iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro il termine perentorio delle ore 12 del 31 marzo 2017 presso uno degli Uffici Protocollo del Comune di Fiumicino nelle seguenti sedi:



Fiumicino, in Piazza C. A. Dalla Chiesa, 78 oppure al numero civico 10 o in Piazza SS. Filippo e Giacomo a Palidoro

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La domanda potrà inoltre essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@comune. fiumicino.rm.gov.it .

Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio Scuola, con il supporto dei Comitati di Gestione, formulerà una graduatoria provvisoria entro i 45 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni che sarà affissa sul sito internet del Comune: www.comune.fiumicino.rm.gov.it . (sezione Albo Pretorio on line) presso l’asilo nido corrispondente, le Sedi Comunali di Piazza C. A. Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino e di Palidoro. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio scuole tel. 06.652108306/8280/8290/8292/ 8293

Per l’iscrizione dovrà essere utilizzato l’apposito modello di domanda già scaricabile dal sito internet del Comune (albo pretorio online) e anche nella sezione in evidenza o ritirato presso i seguenti uffici comunali:

• Ufficio Scuole dell’Infanzia – Piazza C. A. Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino;

• sede Comunale Polifunzionale di Fregene – Via Loano, 11;

• Sede Comunale Polifunzionale di Palidoro – P.zza SS. Filippo e Giacomo.



L’istanza deve indicare un solo asilo nido tra:



L’ANATROCCOLO Via Foce Micina, 57 – Fiumicino – tel. 06 65210699

IL GIRASOLE Via Giuseppe Fontana, 27 – Fiumicino – tel. 06 6583876

L’ISOLACHENONC’ E’ Via Campo Salino, 998 – Maccarese – tel. 06 65210713

IL PAGLIACCETTO Via Torre del Pagliaccetto – Torrimpietra tel.06 65210715

L’ALLEGRO RANOCCHIO Via Trincea delle Frasche, 5 – Fiumicino tel. 06 6520077

IL DELFINO CURIOSO Via del Perugino, 100 – Fiumicino tel. 06 65004919

PICCOLI PASSI (FREGENE) Via Santa Teresa di Gallura, 11- Fregene 06 66563878

RAGGIO DI SOLE (ARANOVA) Via Nurallao, 14 Aranova 06 6674276



Per tutti gli approfondimenti consultare l'avviso pubblico sulla pagina istituzionale del Comune di Fiumicino.