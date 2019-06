Incendio al cantiere navale: tre barche distrutte dalle fiamme

Incendio al cantiere navale di Fiumicino. L’intervento di due squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma poco dopo le 7:00 di lunedì 17 giugno in via Falzarego. L’allerta ai pompieri per l'incendio di tre natanti, ormeggiati sul fiume Tevere.

I vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti ed il carro autorpotettori, hanno iniziato l'opera di spegnimento delle tre imbarcazioni di cui due da 8 metri (una è affondata) e una di 4 metri (affondata).

Non ci sono persone ferite o intossicate. Da accertare le cause scatenanti dell’incendio.