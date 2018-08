Furti nelle case e auto in fiamme. Il sindaco "Fiumicino nel mirino della microcriminalità"

Le auto in fiamme a Fiumicino non fanno dormire sonni tranquilli al sindaco Esterino Montino che ha lanciato un allarme sicurezza. I due episodi accaduti la notte del 7 agosto in viale delle Meduse ed in via Plezzo preoccupano il primo cittadino del comune sul litorale che ha lanciato un appello: "Questo doppio incendio è solo l'ultimo preoccupante episodio verificatosi a Fiumicino e Isola sacra negli ultimi giorni. Diversi cittadini ci hanno segnalato furti nelle abitazioni, che si sommano a rapine a esercizi commerciali e banche, anche in pieno centro storico".



"È evidente che il nostro territorio è nel mirino della microcriminalità. Come Amministrazione ci siamo impegnati, e continueremo a farlo, a posizionare telecamere e a illuminare le strade ancora al buio. - sottolinea Montino - Le nostre forze dell'ordine svolgono già un grande lavoro, ma l'annosa carenza di personale e mezzi non ci permette di garantire la necessaria sicurezza sul territorio".



"Chiedo per questo una maggiore collaborazione alle altre forze dell'ordine, in attesa che si riesca ad aumentare il numero di effettivi in campo, oggi inadeguato, considerata anche l'estensione del nostro Comune", ha concluso il sindaco di Fiumicino.