Fiumicino: la Lega cresce, il vice-presidente del Consiglio passa con Salvini

La Lega di Matteo Salvini si espande nel comune di Fiumicino. Il partito del ministro dell'Interno ha annunciato l'ingresso ufficiale della consigliera comunale Federica Poggio ( gruppo misto e attuale vice-presidente del Consiglio ) nel proprio partito.

Si va così a creare un tridente consiliare unitamente ai già presenti Stefano Costa e Vincenzo D'Intino. Federica Poggio, volto noto nel panorama locale e di ampia e riconosciuta competenza sui temi del commercio e del turismo, era già stata nelle fila di Forza Italia. Note le sue battaglie sulla legalità e sul pubblico decoro all'interno del comune.

"Una crescita continua quella della Lega Fiumicino che si concretizza con la nomina di Valerio Fratoni a delegato dei rapporti con il terzo settore e l'associazionismo a livello provinciale. Il posto di nuovo coordinatore del partito a Fiumicino verrà assegnato a Giuseppe Picciano, in passato consigliere comunale ma soprattutto generosissimo elemento tra i primi eletti nel centro destra nelle scorse elezioni locali - si legge in una nota della Lega - Un sentito ringraziamento a Valerio Fratoni per aver raggiunto risultati di assoluta rilevanza e per l'impegno che dimostrerà in questa nuova ed ambiziosa missione. Un benvenuto a Giuseppe Picciano il cui curriculum di grande prestigio sarà una garanzia in termini di azione politica e spirito di aggregazione".