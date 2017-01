Fiumicino, festa della Befana: 2 giorni di eventi per grandi e bambini

Proseguono gli appuntamenti di Fiumicino Inverno. I prossimi due giorni, tra dolciumi, spettacoli e tanta animazione e divertimento per bambini, saranno dedicati alla Festa della Befana, che ha in serbo diverse sorprese per i piccoli sul territorio del Comune di Fiumicino.



Oggi, giovedì 5 gennaio, a Maccarese appuntamento presso la Casa della Partecipazione dove la Biblioteca dei Piccoli organizza “Aspettando la Befana”: intrattenimento per bambini e genitori, letture e proiezioni, animazione e distribuzione dolcetti. E sempre oggii all’Isola Sacra in via di Valle Sarca l’Associazione Agro Isola Sacra, a partire dalle 17, propone la storica rappresentazione della Befana isolana, con la distribuzione di caramelle e dolciumi ai bambini, la Befana a cavallo della scopa, il falò.

Diversi gli eventi per il 6 gennaio: a Fiumicino in piazza Grassi la Festa della Befana organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino, il programma prevede dalle 9 in via Torre Clementina il mercatino di artigianato, dalle 15 alle 18 in piazza Grassi intrattenimento per bambini e arrivo della Befana, alle 18.30 davanti la chiesa Santa Maria Porto della Salute il presepe vivente; a Passoscuro la Pro Loco organizza dalle 14.30 in piazza Salvo D’Acquisto la Festa della Befana; ad Aranova presso il Centro commerciale "La Tartaruga" dalle ore 10.30 fino a tardo pomeriggio l’associazione Crescere Insieme ha organizzato animazione ed eventi per bambini; a Fregene, l’associazione Vivere Fregene, in collaborazione con il Nuovo Comitato Cittadino, la Confcommercio Fiumicino e il Comitato Spontaneo Villaggio dei Pescatori, dalle 14.00 organizza nella piazzetta del centro commerciale, l’XI edizione della Festa della Befana con la natività vivente fatta dai bambini, la tombolata con la Befana e i premi offerti da commercianti locali, l’arrivo della Befana con nevicata e consegna di calze ai bambini, animazione.



"Ancora una volta - afferma l’assessore alla Cultura, Arcangela Galluzzo - i bambini potranno avere, sul nostro territorio, diverse occasioni di divertimento. Siamo davvero felici della partecipazione che gli eventi di Natale hanno avuto, regalando momenti di allegria a tante persone. Ricordo che Fiumicino Inverno, la rassegna che l'assessorato alla Cultura ha organizzato, non si esaurirà qui ma proseguirà anche nei prossimi mesi con tanti eventi culturali in programma".



Il 7 gennaio la Pro Loco di Fregene presenta “I tanti colori della musica", presso la Biblioteca Gino Pallotta in viale della Pineta 140, alle ore 18.30 "SAX APPEAL - Le metamorfosi del saxofono da anonima pipa di nichel a stereotipo musicale dell'erotismo" con il Maestro Attilio Berni, Direttore del Centro Studi Musicali Torrimpietra.



Domenica 8 gennaio alle ore 17 lo spettacolo “Coppie ed equivoci” a cura dell’associazione Artisti Naty presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Ingresso gratuito.

Inoltre da lunedì 9 gennaio riprenderanno gli appuntamenti di “Pomeriggi Novecento” presso Villa Guglielmi alle ore 16: si parlerà di Saba e della poesia tra le due guerre. Martedì 10 gennaio alle 18 riprenderanno i corsi di teatro, sempre a Villa Guglielmi,organizzati dall’associazione Teatrando.