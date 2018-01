Fiumicino come Ostia: il mare 'mangia' la costa, è allarme erosione

Continua l'allarme erorosione sulle coste del Lazio. Ad Ostia e Fiumicino il mare sta 'mangiando' metri di spiaggia. Nel litorale del mare di Roma tanti sono gli episodi che, incrementati delle ultime mareggiare, hanno creato disagi al Canale dei Pescatori dove nel X Municipio si è svolto anche un consiglio straordinario, ed allo stabilimento Pinetina con cabine e bar-ristorante distrutti.

Se Ostia piange, il comune di Fiumicino non ride. I peggioramenti dovuti al maltempo hanno provocato pesanti squilibri nella linea di costa. Ne subiscono gli effetti, in particolare, i tratti di Focene e Fregene dove il mare ha inesorabilmente 'mangiato' porzioni importanti di arenile travolgendo numerose strutture ricettive e minacciando anche il vicino centro abitato, oltre ad aver quasi cancellato un'importante duna costiera prospiciente l'Oasi di Macchiagrande in piena Riserva Statale del Litorale Romano.

Presso il Comune, così, si è svolta una Commissione consiliare congiunta Ambiente-Lavori Pubblici che ha affrontato l'annosa questione dell'erosione marina. Una riunione alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Emilio Patriarca e degli assessori all'Ambiente e ai Lavori Pubblici, Roberto Cini e Angelo Caroccia.

Nel corso della discussione sono emerse molte criticità legate soprattutto agli interventi effettuati negli anni passati e agli effetti che prescrizioni ed infrastrutture hanno prodotto su quelle aree.

"Oramai è tempo di agire immediatamente e di valutare azioni di contenimento risolutive e definitive. - ha sottolineato Cini - Per questo motivo ho proposto la convocazione di un tavolo con tutti gli enti e istituzioni che nell’area indicata hanno competenza: Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente, Consorzio di Bonifica, Riserva Statale del Litorale Romano, etc. Una proposta condivisa dalle forze politiche presenti in commissione congiunta. Scriveremo una lettera al Presidente della Regione Lazio, al Ministro dell’Ambiente per porre nuovamente l’attenzione sulla problematica e per richiedere urgenti interventi".