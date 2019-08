Trovato un altro delfino morto: nessuna ferita, si sospetta ancora un caso di morbillivirus

Secondo delfino trovato morto in pochi giorni sul litorale di Roma. Dopo l'esemplare trovato spiaggiato tra gli scogli sabato a Ostia, ieri al largo di Fiumicino i volontari dell'associazione Sotto al Mare hanno ritrovato privo di vita un esemplare femmina di Tursiope di due metri e mezzo di lunghezza.

Immediata l'allerta alla Capitaneria di Porto che a sua volta, una volta portato nel porto di Ostia l'esemplare, ha avvisato l'istituto zooprofilatico.

Secondo quanto si apprende non sono state trovate ferite da elica o da rete da pesca: la carcassa, hanno raccontato le volontarie, si presentava in perfetto stato, segno di una morte recente. L'ipotesi è che si possa trattare anche in questo di morbillivirus.

Sull'esemplare in oggetto è stato eseguito in data odierna l'esame anatomopatologico, a seguito del quale sono state riscontrate lesioni prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio. Le ulteriori indagini di laboratorio già in corso, sono volte a chiarire la natura ed eventualmente l'eziologia del danno polmonare, utili a stabilire le cause che hanno condotto al decesso dell'animale.

Ad oggi è il 14esimo caso di spiaggiamento di cetacei sulla costa laziale, numero in linea con la media degli anni precedenti, e si tratta del secondo animale appartenente alla specie Tursiops truncatus.

Il ritrovamento di due esemplari adulti morti, a poca distanza di tempo nello stesso tratto di costa, non è un evento eccezionale, come si è potuto osservare nel corso degli anni. Le attività di monitoraggio restano comunque continue, a garanzia che qualsiasi evento di mortalità sporadico, o eventi anomali di mortalita' possano essere prontamente identificati ed investigati.