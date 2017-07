Fiumicino, delfini con numerosi cuccioli avvistati in mare

Spettacolare avvistamento di delfini a largo di Fiumicino. A comunicarlo è la Oceanomare Delphis Onlus che racconta cosa è accaduto: "Grazie ad un segnalatore del gruppo di Nautica Fabietti srl: Gabriele Coco che domenica ci ha prontamente avvisati della presenza degli animali nei pressi delle piattaforme petrolifere antistanti Fiumicino è stato possibile intercettare il gruppo di tursiopi ed effettuare la loro cattura fotografica".

"Gli animali si spostavano molto velocemente all'interno dell'area, probabilmente per la presenza di numerosi cuccioli, tuttavia siamo riusciti ad effettuare una raccolta dati molto soddisfacente. Non smetteremo mai di ringraziare tutti i nostri sostenitori e segnalatori per il loro fondamentale contributo", sottolineano dall'associazione.

Per la tutela di questi splendidi animali anche il contributo di tutti è importante. La ricerca di Oceanomare Delphis Onlus si può sostenere partecipando ad una uscita in mare in barca a vela in collaborazione con Miceli Vela Charter Rya alla ricerca dei delfini nel mare di Roma (info: ostmaster@oceanomaredelphis.org).