Fiumicino, inaugurato il corso di piscina per disabili

"Sabato abbiamo inaugurato il corso di piscina per disabili". Ad annunciare il taglio del nastro, è l'assessore alle Politiche Sociali Anna Maria Anselmi.

"La felicità e l’entusiasmo dei ragazzi iscritti e la riconoscenza dei genitori pagano degli sforzi sostenuti dall’Assessorato per la reintroduzione del corso. Sono molto orgogliosa del risultato, - prosegue l’Assessore - abbiamo fortemente voluto investire su quest’attività perché l’acqua possiede caratteristiche benefiche, semplifica i movimenti ed abbina l’attività fisica a quella ricreativa. Lo sport favorisce l’integrazione ed abbatte ogni diversità. Dobbiamo insistere affinché parole come integrazione ed uguaglianza non facciano più paura. Dobbiamo insistere e sostenere ogni giorno i più deboli, abbiamo il dovere di proteggerli ed assicurar loro la dignità di una vita normale. Sempre più dobbiamo porre l’attenzione ed individuare i fabbisogni individuali delle persone con maggiori difficoltà del nostro territorio".

"Ringrazio perciò – conclude Anselmi – l’Amministrazione tutta, che mi ha sostenuta per la realizzazione di questo progetto che, ribadisco, ho a cuore fin dal mio primo giorno di mandato"