Fiumicino, al via i corsi per operatore agricolo addetto agli animali

Sono terminati nei giorni scorsi i colloqui per i candidati ai bandi indetti dalla Regione e dal Fondo europeo per Operatore agricolo addetto all’allevamento animali produttivi e Tecnico delle produzioni animali.

Tali corsi inizieranno lunedì 6 marzo presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci. Lo afferma l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi: "Come Comune abbiamo subito aderito ai progetti presentati dall’istituto Leonardo da Vinci in convenzione con l’associazione teRRRe per la formazione di 16 persone per corso, che si sono candidate attraverso un bando pubblico".

"La richiesta di partecipazione è stata molto più alta delle aspettative, siamo felici di poter dare questa opportunità a chi si trova in condizione di povertà o marginalità economica e sociale", conclude.

"La frequenza – spiega Cinzia Bronzatti, presidente dell’associazione teRRRe - sarà di tre volte alla settimana e prevede lezioni in aula per 140 e 123 ore per i due corsi, a cui seguiranno presso le aziende zootecniche e agricole degli stage. Il percorso terminerà con il rilascio dell’attestato di frequenza".