Corrincomune, il 27 maggio il palio del comune di Fiumicino

Sabato 27 maggio tutto il territorio del Comune di Fiumicino sarà unito dalla “Corrincomune”, un evento di running promosso dall’Amministrazione Comunale e organizzato dall’Atletica Villa Guglielmi che per dieci ore vedrà 210 corridori passarsi il testimone lungo un tragitto, a tappe, di 50 chilometri.



Si tratta di una sorta di palio delle 14 località (Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese, Palidoro/Castel Campanile, Torrimpietra, Testa di Lepre, Tragliata, Tragliatella, Parco Leonardo, Le Vignole, Passoscuro, Aranova), a ciascuna delle quali è stata abbinata una squadra di una società podistica composta da 15 runner (5 donne e 10 uomini, dei quali 5 under 45 e 5 over 45) che affronteranno, divisi in gruppi da 3, le 5 tappe previste.



La partenza è fissata alle ore 8.30 di sabato 27 maggio dal Borgo di Tragliata, mentre gli arrivi si avvicenderanno fino alle ore 19 all’interno del parco di Villa Guglielmi, dove ad attendere i protagonisti della “Corrincomune” ci sarà il party finale.



La prima tappa (Borgo di Tragliata-Testa di Lepre) sarà di 10 chilometri; la seconda (Testa di Lepre-Torrimpietra) di 9; la terza (Torrimpietra-Castello di Maccarese) di 12; la quarta (Maccarese-Focene) di 9; l’ultima (Focene-Fiumicino), che prevede in larga parte il passaggio sulla nuova pista ciclabile e l’attraversamento del nuovo “Ponte 2 Giugno”, di 9. Al termine di ogni tappa, le squadre acquisiranno un punteggio in funzione dei tempi sommati dei 3 podisti, e alla fine delle cinque tappe ci sarà la squadra, e di conseguenza la località, vincitrice.



Diverse le iniziative collaterali previste lungo il percorso, all’arrivo di ogni tappa e al parco di Villa Guglielmi, dove, tra l’altro, l’appuntamento sarà aperto anche ai camminatori con il “Trofeo Walking” sulla distanza di 3 chilometri.



Infine, spazio anche alla solidarietà, con l’impegno nell’organizzazione dell’evento dell’Associazione Virtus Italia Onlus, che gestisce servizi di sostegno sociale e alla persona e su tutto il territorio nazionale opera nella lotta all’esclusione sociale.



“Questo appuntamento per il Comune di Fiumicino rappresenta una bella occasione anche dal punto di vista turistico – spiega il sindaco Esterino Montino – la gara, infatti, attraversa il territorio da nord a sud passando per punti molto suggestivi, come ad esempio l’oasi di Macchiagrande del WWF. Inoltre i premi per gli atleti saranno dedicati proprio ai sapori e ai prodotti tipici del Comune di Fiumicino. Nella località vincitrice verrà invece organizzato un evento di un certo rilievo nell’ambito della prossima edizione di Fiumicino Estate”.



“La Corrincomune –afferma il presidente della Commissione Sport, Angelo Petrillo – non è semplicemente un evento ma un vero e proprio progetto ambizioso di questo territorio in quanto le sue ricadute sono molteplici. Fiumicino è un Comune giovane e con località diverse tra loro. Lo sport permetterà di creare una unione tra queste località, esaltandone al tempo stesso le diversità”.



“L'Atletica Villa Guglielmi è entusiasta della fiducia che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno riposto in noi per organizzare questa prima edizione della Corrincomune – ha dichiarato Lodovico Nerli Ballati, presidente dell'associazione sportiva che organizza l'evento -. Noi stiamo impiegando le migliori energie per la buona riuscita della gara e grazie alla sinergia con gli uffici comunali siamo certi che sarà una giornata indimenticabile per I partecipanti e I cittadini del territorio”.





GLI ACCOPPIAMENTI LOCALITA'-SQUADRA DELLA CORRINCOMUNE

Isola Sacra-Atetica Sea Runners

Fregene- Roma Atletica Footworks

Torrimpietra-Running Evolution

Passocscuro-Runners For Emergency

Parco Leonardo/Le Vignole-Cat Sport

Testa di Lepre-Gs Isola Sacra

Aranova-Amatori Villa Pamphili

Maccarese-Podistica Casalotti

Palidoro-Castel Campanile-Atletica Villa Guglielmi

Fiumicino-Millepiedi Ladispoli

Focene-Atletica Pegaso

Tragliatella-Podistica Solidarietà

Tragliata-Peter Pan