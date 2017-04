Fiumicino, in aeroporto concerto gratuito del direttore dell'Orchestra Santa Cecilia

Continuano i grandi eventi all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Venerdì 14, alle ore 11.30, nello scenario della nuova area di imbarco E e al Molo B, dove i viaggiatori in transito avranno la piacevole sorpresa di ascoltare il Maestro Antonio Pappano, Direttore Principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in un’esibizione straordinaria su uno dei due pianoforti presenti in aeroporto.

Ed è proprio con questo appuntamento fuori dal comune, che il Leonardo da Vinci inaugura l’alta stagione del traffico sull’aeroporto, in occasione del primo weekend lungo di Pasqua. Il Direttore anglo - italiano sarà affiancato da un altro musicista ‘eccellente’, il violoncellista Luigi Piovano, primo violoncello solista dell’Orchestra di Santa Cecilia, nell’esecuzione di Due Romanze di Giuseppe Martucci, il Rondò della Sonata per violoncello e pianoforte op. 5 n.2 di Beethoven e il celebre Volo del calabrone di Nicolaj Rimskij - Korsakov, interpretazione per un pubblico e su un palcoscenico insoliti, rispetto alla consuetudine di una sala da concerto.

Un momento musicale inserito nell’ambito del cartellone inaugurato a gennaio, frutto della partnership tra Aeroporti di Roma e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ogni giovedì lo scalo ospita, infatti, allievi della JuniOrchestra e della Cantoria dell’Accademia di Santa Cecilia, oltre alla partecipazione speciale dei Professori dell’Orchestra e degli Artisti del Coro, con performance ai pianoforti installati da ADR (in partnership con Ciampi) presso il T1 – area d’imbarco B - e al T3 – aree d’imbarco D ed E – e nell’area riconsegna bagagli del T3.

Una collaborazione, quella tra ADR e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che va avanti da due anni, con iniziative uniche in Italia organizzate nel principale aeroporto nazionale e molto apprezzate dai passeggeri del Leonardo da Vinci.