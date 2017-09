Chikungunya, anche Fiumicino si difende: disinfestazioni in parchi e scuole

L'incubo della Chikungunya è arrivato anche Fiumicino. Ancora nessun caso registrato ma solo, per così dire, psicosi da contagio. L'Amministrazione comunale del sindaco Esterino Montino, sentita la Asl Roma Tre, in considerazione dei possibili casi di patologia di Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, ha predisposto un piano programmatico preventivo d'intervento di disinfestazione, dopo i normali interventi già effettuati nel mese di luglio nelle aree di verde pubblico dall'Assessorato all’Ambiente e quelli effettuati a metà settembre in tutte le scuole dall’Assessorato alla Scuola.

La nuova disinfestazione coinvolgerà in particolare, ancora una volta, scuole, parchi, litorale e aree pubbliche più a rischio. "A questo proposito facciamo appello ai proprietari di terreni privati affinché li tengano puliti e controllati, così da evitare il proliferarsi di zanzare portatrici del virus", sottolinea Montino.

"L'intervento in questione sarà definito nelle prossime ore con il Dipartimento Prevenzione della Asl Roma Tre per quanto concerne modalità, tempi e caratteristiche dell’intervento stesso. - spiega il sindaco di Fiumicino - Prima della nuova disinfestazione saranno affisse locandine specifiche nelle zone di intervento e comunicati i tempi di successivo accesso alle aree sottoposte alla disinfestazione".