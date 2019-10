Fiumicino, Ministero dell'Ambiente boccia ampliamento dell'aeroporto

La Commissione tecnica Via/Vas del Ministero dell'Ambiente ha bocciato il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino presentato da Enac e Adr, ritenendolo "incompatibile" con la riserva naturale sulla quale dovrebbe sorgere.

Il Progetto Aeroporto di Fiumicino - Masterplan 2030 era stato presentato da Enac/AdR il 31 marzo 2017, e fino a pochi giorni fa era ancora in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) dal Ministero. "Si è quindi lavorato, anche su sollecitazione dei cittadini, affinché venisse superata questa condizione di stallo. La Commissione ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ritenendo incompatibile la costruzione delle infrastrutture aeroportuali con l’area della Riserva Naturale", si legge in una nota del Ministero.

"Abbiamo fermato l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino. Sarebbe stata l'ennesima speculazione di cemento in un territorio gia' martoriato", scrive su Facebook il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che continua: "Per me questa è una vittoria. L'idea dell'ampliamento era in ballo da molti anni e andava a impattare una parte della riserva del litorale romano nonché avrebbe comportato molti espropri per decine di famiglie, solo per aumentare il sedime aeroportuale. C'è stato un continuo contatto con i cittadini per arrivare a questo punto, un lavoro sinergico che ha portato a questo risultato".

Anche il gruppo del Movimento 5 Stelle di Fuimicino fa eco al Ministro Costa: "Finalmente oggi possiamo dire che c'è lo stop ufficiale del raddoppio dell'aeroporto e che il nostro territorio e la nostra riserva sono salvi da questa speculazione. Una notizia che non solo ci rende felici ma rende giustizia al nostro territorio, protagonista da anni di una battaglia che ha coinvolto associazioni e cittadini".