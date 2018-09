Passoscuro: abbandonano rifiuti in strada, multati in undici

Undici persone sono state multate dopo un'ooperazione congiunta tra Polizia locale di Fiumicino e Arma dei Carabinieri di Passoscuro. I cittadini abbandonavano illegalmente rifiuti in via Florinas a Passoscuro.

All’operazione che è durata dalle 19 fino a mezzanotte, hanno partecipato un funzionario, un sottoufficiale e quattro agenti della Polizia municipale e una pattuglia dei Carabinieri. "Durante i servizi mirati della nostra Polizia ambientale che effettuava controlli in zona, è stato accertato che 11 persone hanno violato il Testo Unico dell’Ambiente, abbandonando rifiuti in strada e in particolare in un punto preciso di via Florinas", dichiara il Comandante della Polizia locale Giuseppe Galli.

Pertanto sono stati multati ciascuno con una sanzione amministrativa di 600 euro. "Il mio plauso va alla Polizia locale e alle Forze dell'Ordine – aggiunge il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – che operano quotidianamente sul territorio e ci aiutano a colpire gli zozzoni che imperterriti continuano a deturpare il nostro ambiente. È prioritario difendere il decoro delle nostre strade e multare i trasgressori, fino a quando non la smetteranno del tutto".