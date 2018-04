Abbandonano rifiuti in un parcheggio: 600 euro di multa per undici residenti

Da un lato cittadini “che sporcano”, dall’altro cittadini “che segnalano”. E’ questo quello che è avvenuto a Fiumicino dove alcuni incivili sono stati individuati grazie al senso civico di altri residenti che non hanno taciuto di fronte all’illecito: ovvero lo sversamento dei rifiuti.

Prima la segnalazione dei cittadini poi l'operazione congiunta

Un’operazione congiunta condotta dall’ufficio Ambiente e dalla Polizia Locale ha individuato sette persone che hanno abbandonato rifiuti in un grande parcheggio di un supermercato a Torrimpietra. I trasgressori, alcuni residenti a Torrimpietra, Castel Campanile ed Aranova e altri nei comuni limitrofi, saranno sottoposti al pagamento delle sanzioni previste: 600 euro. Questo intervento fa seguito ad un altro intervento che segue quello dei giorni scorsi in via Petrucci, sempre a Torrimpietra e che ha portato a elevare multe nei confronti di altri quattro individui.

Il sindaco Montino: "Terremo alta la guardia"

“Si intensificano i controlli con l’arrivo della bella stagione su tutto il territorio – dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - terremo alta la guardia contro chi non si rassegna a una raccolta differenziata che ci ha permesso di diventare uno dei comuni più virtuosi del Lazio arrivando a una percentuale dell’80 per cento. Oltre a squadre dedicate a scovare gli zozzoni ricordo che in tutte le località ci sono 115 telecamere e fototrappole deputate al controllo delle località che si rivelano preziose anche per incastrare chi si macchia di questo tipo di illeciti ambientali”.

Il ringraziamento del sindaco ai cittadini

Montino ha concluso: “Ringrazio le segnalazioni che sono arrivate dai cittadini attraverso social network e il lavoro svolto dal personale dell’ufficio Ambiente e dal Corpo della Polizia Locale – dichiara Roberto Cini, assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino – A carico dei nostri residenti che hanno abbandonato i rifiuti si sta procedendo ad approfondimenti e controlli per verificarne la posizione Tari”.