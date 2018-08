Viabilità alternativa e nuovo Ponte della Scafa: il 31 agosto consiglio congiunto tra Fiumicino e Ostia

Il 31 agosto, nell'aula consiliare del Comune di Fiumicino, si terrà il consiglio straordinario congiunto sull'emergenza Ponte della Scafa. Oltre ai rappresentati politici di Fiumicino, padroni di casa, anche i consiglieri del X Municipio, i vertici di Astral, l'assessore regionale preposto, le forze dell'ordine e tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

"In quell'occasione affronteremo le problematiche legate alla tempistica e quelle legate al senso unico alternato che avrà ripercussioni sul traffico sia a Fiumicino che ad Ostia. .- dichiarano il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona - Valuteremo inoltre le varie opzioni che in questi giorni sono state prese in considerazione per affrontare l'emergenza. Infine parleremo anche anche del progetto per il nuovo Ponte della Scafa, già finanziato, già in fase di progetto definitivo".

La gioia per la riapertura alla viabilità, ma solo a senso unico alternato da mercoledì 29 agosto (qui i dettagli), cozza con le parole delle ultime ore di Montino e di Giuliana Di Pillo, mini sindaca di Ostia: "La soluzione definitiva non avverrà prima di tre mesi".

Domani, nel frattempo, l'Esercito ha programmato un sopralluogo per verificare la possibilità di realizzazione di un ponte militare che alleggerisca il traffico che si verrà a creare con il senso unico alternato. Non sarà sicuramente un così detto "ponte Bailey", in quanto questa struttura può raggiungere massimo 40 metri e le sponde del Fiume Tevere sono superiori a questa distanza. Si sta valutando anche la possibilità di prevedere mezzi nautici per l'attraversamento del Tevere. Una sorta di servizio navetta.