Fiumicino, Ponte 2 Giugno chiuso: da gennaio navette gratuite

Dal prossimo gennaio partiranno due nuove navette (circolare Isola Sacra 4 e circolare Fiumicino Aeroporto). Lo annuncia l'assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Arcangela Galluzzo.

Durante i lavori del Ponte Due Giugno la Fossa Traianea sarà infatti attraversabile soltanto con la passerella pedonale dal 2 gennaio prossimo per circa 45 giorni.

"Per questo abbiamo predisposto un progetto di adeguamento del sistema di trasporto pubblico locale nella località di Isola Sacra e Fiumicino che prevede Largo Borsellino con l’adiacente via Volga come grande parcheggio di scambio collegato con la circolare Isola Sacra 4. Le due nuove linee partiranno ogni 20 minuti dalle 5.40 della mattina fino alle 23.00 circa", sottolinea Galluzzo.

Percorreranno Isola Sacra da una parte e Fiumicino dall'altra fino all'Aeroporto con due diversi itinerari che prevedono ognuno la fermata alla fine della passerella pedonale lato Isola Sacra per la circolare 4 e lato Fiumicino per quella Fiumicino Aeroporto. "Informo che queste due nuove linee saranno messe a disposizione dall’Amministrazione comunale a titolo completamente gratuito – conclude Galluzzo - per tutto il tempo necessario a terminare i lavori sul Ponte Due Giugno".

