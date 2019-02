Fiumicino: una discarica in spiaggia, ordinato lo sgombero dei rifiuti

A seguito della segnalazione di alcuni cittadini di Fiumicino che vivono su via del Faro vicino a dove era presente, a suo tempo, il chiosco 'Ultima spiaggia', il personale del Corpo della Polizia Locale ha accertato lo stato di abbandono e l'insorgere di una discarica di rifiuti vari tra cui una ex roulotte dismessa, quindi assimilabile a rottame non identificabile.

"Dopo ulteriori accertamenti e verifiche è stata emanata ieri una ordinanza sindacale notificata all'azienda concessionaria dell'area per la realizzazione del Porto della Concordia – spiega l'assessore Ambiente Roberto Cini -. Il provvedimento ordina all'azienda di rimuovere e smaltire correttamente tutti i rifiuti presente e a provvedere alla pulizia dell'area entro 10 giorni dalla notifica".

"Nel caso in cui l’azienda non dovesse eseguire l'ordinanza – spiega ancora l'assessore – sarà il Comune a ripulire tutto, ma addebiterà i costi dell'intervento al concessionario che sarà, in ogni caso, sottoposto alle sanzioni previste".