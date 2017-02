Fiumicino, dalla Regione 781mila euro per la ciclabile dell'Isola Sacra

Soldi freschi per il Comune di Fiumicino. Dalla Regione Lazio, attraverso il "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale", arriverà un finanaziamento di 781mila euro per la riqualificazione urbana, l'adeguamento degli incroci viari e la realizzazione della pista ciclopedonale Isola Sacra che va da viale Traiano alla Darsena di Fiumicino.



"È un’ottima notizia per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - Ringrazio i nostri tecnici dei Lavori Pubblici, l’Assessore allo sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani e gli uffici della direzione sviluppo economico per questa che rappresenta una grande occasione di sviluppo della nostra rete di piste ciclabili e di promozione e valorizzazione del nostro litorale. Ora avremo l’opportunità di contare su un cofinanziamento che ci permetterà di estendere – conclude Montino - la nostra rete sul territorio".

"Dopo aver realizzato il tratto ciclopedonale che collega la pista ciclabile di Focene con il Ponte Due Giugno proseguiremo con lavori che ci permetteranno di raggiungere il lungomare della Salute – sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Nel frattempo stiamo realizzando il tratto ciclabile che dalla rotonda di via delle Acque Basse prosegue fino ad arrivare nei pressi della farmacia di Focene, in via delle Fissurelle. Abbiamo chiaro un progetto che porterà Fiumicino a essere uno dei comuni del Lazio con il maggior numero di chilometri di piste ciclabili. Attualmente ne abbiamo oltre 20 e puntiamo a realizzare il tratto su tutto il litorale".