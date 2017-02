Fiumicino, nasce la commissione cinematografica della città

È stato approvato in Giunta un protocollo d’intesa tra il Comune di Fiumicino e l’Associazione Acis Onlus per la realizzazione della 'Commissione cinematografica della Città di Fiumicino'.

"Questa Amministrazione – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – fin dall’inizio ha voluto incoraggiare ogni progetto che si ponesse come obiettivo quello di valorizzare iniziative culturali e turistiche attrattive per i visitatori e coinvolgenti per il maggior numero di cittadini di Fiumicino. In quest’ottica, e con il fine di attrarre sempre di più le produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche, italiane e straniere, che promuovano le bellezze del nostro territorio, abbiamo deciso di stipulare un protocollo di intesa con l’Associazione Acis per la realizzazione di una ‘Commissione cinematografica della Città di Fiumicino’. Essa avrà lo scopo di rilanciare l’immagine turistica del nostro territorio, sponsorizzandola come set privilegiato per girare film o documentari".

"Dovrà inoltre garantire l’assistenza necessaria alle troupe per ottenere i permessi relativi all’occupazione di suolo pubblico, promuovere l’impegno di risorse tecniche, professionali ed artistiche esistenti in loco e valorizzare le risorse ricettive locali, come alberghi, ristoranti, artigiani e commercianti", conclude Montino.

"Ringrazio l’Acis, associazione che da tempo opera sul territorio con iniziative strettamente legate al mondo del cinema e della televisione – aggiunge l'assessore alla Cultura Arcangela Galluzzo – per essersi messi a disposizione con un a collaborazione a titolo gratuito. E ringrazio i miei uffici per aver concretizzato un progetto importante e vantaggioso per il nostro Comune".