Da Fiumicino a Roma in bici: 4 milioni di euro per la pista ciclabile

Da Fiumicino al centro di Roma in bicicletta, transitando per la sponda destra del Tevere. La Regione Lazio, infatti, ha stazionato 4 milioni di euro per realizzare 15 chilometri totali di piste ciclabili lungo l'argine del fiume, raccordando così la Capitale al comune aeroportuale per un totale di 70 chilometri di piste ciclabili.

"Abbiamo già realizzato il tratto che collega Fiumicino a Parco Leonardo, adesso mancano solo 2 chilometri per arrivare al confine con Roma. Gli interventi però proseguiranno su tutto il territorio, con la realizzazione di nuovi chilometri di piste ciclabili anche nel nord del Comune. È questa una delle ragioni per cui il Comune di Fiumicino è stato premiato agli Urban Award 2019 per l'impegno nella promozione della mobilità sostenibile", sottolinea il sindato Esterino Motino.

"Sono molto contento – aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – di questa notizia. L'intervento rientra in un progetto ben più ampio di realizzazione di un corridoio tirrenico da Roma fino alla Liguria. Ma per noi rappresenta un risultato importantissimo, perché ci permette di unire la pista ciclabile di Parco Leonardo con quella della Magliana a Roma e bonificare un’area bellissima del territorio".

"Nei prossimi giorni – conclude Caroccia – partiranno anche i lavori di continuazione del tracciato della pista ciclabile lungo l'argine del Tevere, dall'attuale punto di arrivo sulla via Portuense fino al centro abitato di Parco Leonardo".

"Grazie ai 4 milioni stanziati oggi dalla Regione Lazio, Fiumicino conferma il suo ruolo di Comune più ciclabile del Lazio", sottolinea il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano che aggiunge: "Si tratta di uno sforzo colossale e di un progetto ben più ampio che coinvolge tutto il Lazio, la Toscana e la Liguria che consentirà a Fiumicino di rientrare in un percorso turistico che nei prossimi anni decollerà, quello del cosiddetto 'turismo lento' o di qualità. L’Italia lo sappiamo, è una paese splendido, formato da tanti piccoli comuni e paesi che sono tagliati fuori dal grande turismo di massa e che invece rappresentano un patrimonio storico, culturale e naturalistico che tutto ci invidiamo. Il nostro obiettivo è unire con un percorso ciclopedonale queste 3 splendide regione".