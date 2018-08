Ponte della Scafa servono verifiche strutturali: chiusa la strada tra Ostia e Fiumicino

Il Ponte della Scafa, arteria che collega Ostia a Fiumicino in entrambe le direzioni, è stato chiuso. La decisione è stata presa poco dopo le 18:00 di lunedì 20 agosto per rendere possibili una serie di verifiche strutturali. L'ordinanza (numero 4 del 20 agosto 2018) è stata firmata da Astral e resa esecutiva dalla Polizia Locale di Fiumicino. Gli stessi agenti del Comune aeroportuale saranno impegnati in un servizio di piantomanento e vigilanza notturno della viabilità a ridosso del ponte.

Disagi per la chiusura del Ponte della Scafa

Già a maggio il passaggio sopra il fiume Tevere fu scenario di attività di sondaggio e rilievo per gli manutenzione straordinaria a cura di Astral che decise, per due giorni, restringimento di carreggiata ed il limite di velocità a 30 km/h. Un disagio per gli automobilisti che comportò incolonnamenti da Ostia Antica, fino a via dell'Aeroporto. Le verifiche, aumentante in questi giorni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, hanno portato Astral a sondare anche i cavalcavia sulla via Pontina e, appunto, la strada che collega il mare di Roma a Fiumicino.

La nota del Sindaco di Fiumicino

In relazione all'ordinanza di chiusura del Ponte della Scafa è poi arrivato il commento di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino: "Non possiamo che prendere atto delle decisioni tecniche di Astral, che ha la gestione del Ponte della Scafa, che ci sono state comunicate pochi minuti fa via Pec. È stato infatti deciso di chiudere il Ponte questa sera a partire dalle ore 19. Le indagini hanno, infatti, portato alla conclusione che non si garantisce la sicurezza nell’esercizio del Ponte della Scafa".

Chiusura del Ponte della Scafa

"La prevista chiusura di questo tratto di strada - afferma ancora Montino - creerà inevitabilmente un problema di traffico davvero abnorme, sia per le migliaia di lavoratori che gravitano sull’aeroporto sia per tutti coloro che devono raggiungere le due località di Ostia e Fiumicino. Adesso bisogna sicuramente che Astral esegua subito tutte le procedure per le indagini di dettaglio sulla sicurezza del ponte. Indagini che devono portare rapidamente a una decisione conclusiva e a eventuali lavori. Non possiamo rimanere a lungo in queste condizioni”.

Sorpresa per la presidente Di Pillo

“La notizia ci ha colto di sorpresa. Astral faccia le verifiche del caso nei termini che crede ma questa decisione, presa senza interpellarci, avrà gravi ripercussioni sulla viabilità”, commenta a RomaToday Giuliana Di Pillo presidente del X Municipio.

Riunione convocata da Astral

"Noi in via preventiva, dopo la notizia, abbiamo informato la Prefettura, la sindaca Raggi, la Presidente del Municipio X Di Pillo, il 118, la Asl, la Regione Lazio e il Comando dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia e la Capitaneria di Porto. Informo infine - conclude Montino - che domani (martedì 21 agosto ndr) alle 11 si terrà una riunione convocata da Astral, e a cui parteciperemo, in cui saranno esaminate le criticità conseguenti la chiusura del Ponte della Scafa".

Il Comune di Fiumicino è stato allertato nella giornata di lunedì. La Polizia Locale, verosimilmente per limitare i disagi alla circolazione, interverrà nell'area sud della città senza far arrivare le auto e le moto all'altezza dell'incrocio con via Trincea delle Frasche.

La Polizia Locale del X Gruppo Mare, invece, potrebbe limitare il traffico all'altezza di Tor Boacciana, consentendo la svolta in via Tancredi Chiaraluce. Nei giorni di ritorno dalle ferie, tanti residenti e lavoratori di Ostia e Fiumicino potranno subire pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Ponte della Scafa tra Ostia e Fiumicino pic.twitter.com/JriCBBRFkr — davide pollak 🇮🇹 (@davidepollak) 16 agosto 2018

