Attori cercasi, al via i casting ad Aranova

Dopo il grande successo ottenuto con la prima giornata di casting realizzatasi nei giorni scorsi presso Villa Guglielmi, la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, recentemente istituita con un Protocollo d’intesa tra Comune di Fiumicino e Associazione Acis, ha organizzato un nuovo appuntamento per aspiranti attori, comparse e professionisti per il prossimo giovedì 30 marzo presso il teatro della Scuola Elementare di Via Michele Rosi ad Aranova.



Gli interessati si dovranno recare presso il Teatro della Scuola di Aranova, sita in Via Michele Rosi, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, muniti di un documento di riconoscimento e se minorenni è necessaria la presenza dei genitori.

L’iniziativa permetterà di incrementare il data base di professionisti, aspiranti attori e comparse inseriti nel sito ufficiale della Commissione Cinematografica www.fiumicinocinema.it, a disposizione di tutte le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie riconducibili al settore dell’entertainment.

L'iscrizione è completamente gratuita e non ci sono limiti d'età. La Commissione ha realizzato tale ulteriore casting al fine di coinvolgere maggiormente tutti gli aspiranti attori, comparse, professionisti e maestranze residenti nelle località più a nord del Comune.