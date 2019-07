Nuova casa dell'acqua a Testa di Lepre: è la terza per Fiumicino

Fiumicino ha la sua terza casa dell’acqua, quella di Testa di Lepre. Come le altre due, posizionate in zona Passo Scuro e Isola Sacra, permetterà agli abitanti della zona di avere erogata sempre acqua fresca, naturale e frizzante, contribuendo così alla riduzione dell'uso della plastica.

Testa di Lepre: arriva la casa dell’acqua

"Per Acea – ha detto l'Amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma - è un ulteriore segnale di attenzione alle esigenze del territorio".

“Una risposta alle richieste possibile grazie alla collaborazione con Acea, alla quale, come sapete, non risparmiamo critiche quando servono, ma a cui dobbiamo riconoscere una storia importante e gli oneri di gestire una rete idrica vastissima” – il commento del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha ringraziato Acea e la cooperativa della carne che ha messo a disposizione l'area per l'installazione dell'impianto.

“Un'altra risposta di un'amministrazione che sta sul territorio con i propri cittadini guardando anche all'ambiente. La casetta, infatti, ha anche lo scopo di ridurre il consumo di plastica e, dunque, l'inquinamento”.

A Testa di Lepre l’86esima casa dell’acqua di Acea

La casa dell’acqua di Testa di Lepre è la numero 86 posizionata da Acea sul territorio, di cui 22 a Roma e 64 negli altri comuni dell'Area metropolitana.