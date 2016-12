Fiumicino, piano sicurezza per Capodanno. Il Sindaco: "Misure necessarie dopo i fatti di Berlino"

Anche il comune di Fiumicino si prepara a festeggiare Capodanno. Sul litorale si ballerà con la musica di Paolo Belli e della sua band, con un occhio però alla sicurezza. Proprio in occasione della feste del 31 dicembre, il sindaco Esterino Montino, su richiesta della Questura di Roma, ha stabilito una serie di provvedimenti riguardanti la viabilità da attuarsi dalle ore 20 fino al termine dello spettacolo "anche a seguito dei recenti fatti avvenuti a Berlino".

Sarà disposta la "chiusura al transito veicolare di Viale Traiano da via Fiumara a via degli Ormeggi", la "chiusura al transito veicolare di via Giorgio Giorgis dall’angolo di via Anco Marzio fino a viale Traiano", la "rimozione dei cassonetti della raccolta rifiuti e posizionamento di buste trasparenti per la raccolta del vetro", e un "idoneo sistema di transennamento, anche per la creazione di un’area di rispetto sgombera da mezzi".



Sempre per gli stessi motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica si è deciso di provvedere, nelle giornate di mercato in via Foce Micina, "all'interdizione al transito dei mezzi pesanti (autocarri superiori a 3,5 tonnellate e autotreni) in via della Foce Micina nel tratto compreso dalla rotatoria di via Coccia di Morto a via delle Ombrine".