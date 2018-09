Ponte della Scafa: gratis i bus navetta a Fiumicino, quelli di Ostia col biglietto Atac. I percorsi

Parte da oggi, lunedì 3 settembre, il servizio di navette che permetterà a chi attraversa il Ponte della Scafa a piedi di trovare dei mezzi che portino all'aeroporto da una parte e a Ostia Lido (fermata Lido Centro) dall'altra. Bus navetta che hanno anche il compito di creare una alternativa alla auto e quindi smaltire il traffico veicolare e l'effetto imbuto che sta ingolfando in questi giorni il passaggio tra il comune aeroportuale e il X Municipio.

Una situazione che, secondo le stime, durerà almeno tre mesi, tanto quanto la durata dei lavori secondo Astral. Per garantire la coincidenza, le navette passeranno ogni 30 minuti anche nelle ore di punta. Un collegamento attivo tutti i giorni dalle 4 alle 24.



Per quanto riguarda il lato che interessa Fiumicino, la prima corsa partirà alle 4:30 del mattino (sia dal Ponte della Scafa sia dal terminal T3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci) e l'ultima alle 24 (anche in questo caso, sia dal Ponte della Scafa sia dal terminal T3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci). Le corse sono gratuite e sono possibili grazie alla collaborazione tra il Comune e Aeroporti di Roma.

Le navette di ADR sul territorio di Fiumicino, effettueranno le seguenti fermate stabile dal Comune di Fiumicino. Questo elenco di fermate individuate dall'amministrazione, aggiorna e sostituisce quanto comunicato da Agenzia per la Mobilità ed è quello definitivo che sarà operativo da lunedì 3 settembre.

Direzione Ponte della Scafa - Aeroporto

Ponte della Scafa – via Trincea delle Frasche (incrocio Via Passo Buole ed incrocio via Leandro Veri) - via Bezzi (angolo via Frassinetti) – Via Conizugna (angolo via del Faro) – Via di Villa Guglielmi - Via Redipuglia (prima del viadotto) – Aeroporto (Terminal T3).



Direzione Aeroprto - Ponte della Scafa

Aeroporto (Terminal T3) – via della Scafa (angolo via Conizugna) – via del Faro (in prossimità di Ponte Due Giugno) – via Bezzi (angolo via Frassinetti) – via Trincea delle Frasche (incrocio Via Passo Buole ed incrocio via Leandro Veri) – via della Scafa (angolo via Monte Nozzolo) – Ponte della Scafa.

Dal lato del X Municipio, invece, il nuovo servizio sarà gestito da Atac con la linea 060 e collegherà Ostia con il Ponte della Scafa. La nuova circolare avrà un unico capolinea. Il percorso previsto è da piazzale della Stazione di Lido Centro fino al Ponte della Scafa con frequenza ogni 30 minuti, a supporto delle navette del Comune di Fiumicino e dei mezzi Cotral.

"Un nuovo servizio di Atac, predisposto dal dipartimento Mobilità e trasporti, a disposizione del Municipio X e del Comune di Fiumicino per snellire il traffico di zona", commenta il Campidoglio in una nota. Se a Fiumicino le navette saranno gratuite, ad Ostia per salire sui bus servirà il biglietto Atac o l'abbonamento per i mezzi pubblici romani.