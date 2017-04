Fiumicino, ampliamento dell'aeroporto: al via lo studio per l'impatto ambientale

L'aeroporto Leonardo Da Vinci è in continua evoluzione. Dopo l'inaugurazione del Molo E dello scorso dicembre (qui il video) e il record di traffico fatto registrare nell'anno 2016, continua l'iter che porterà all'ampliamento dello scalo romano. Un progetto faraonico con una quarta pista prevista per il 2021 e che avrà un impatto sul territorio circostante pari a 289 ettari, circa un quarto rispetto al piano originario del 2009.

Lavori che aiuteranno lo sviluppo del Leonardo Da Vinci, che porteranno lavoro e riguarderanno investimenti per 700 milioni di euro di circa. Proprio ieri, Enac, ha consegnato al Comune di Fiumicino il progetto relativo alla costruzione della quarta pista e della nuova aerostazione di Fiumicino nord al fine dell'approvazione della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

"Sulla base della legislazione vigente e delle normative – spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – andrà in pubblicazione sul nostro sito istituzionale in modo che tutti gli enti, i soggetti, le associazioni e le singole persone possano formulare osservazioni sulla procedura avanzata dall’Ente Nazionale Aviazione Civile".

"Convocherò nei prossimi giorni una riunione congiunta della Commissione Urbanistica e di quella preposta all'Ambiente per le valutazioni di merito. La nostra posizione prevede uno sviluppo dell'aeroporto attraverso la modernizzazione delle strutture esistenti e una razionalizzazione degli spazi nell’attuale sedime", sottolinea il Sindaco".

"È mia intenzione, comunque, promuovere un percorso partecipato dentro e fuori l'amministrazione con le forze sociali e associative del territorio per definire nel dettaglio le posizioni – conclude Montino - prima del voto finale sulle controdeduzioni in Consiglio Comunale".

